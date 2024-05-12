أسعار الأعلاف في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12-5-2024

سجلت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 12-5-2024 في بورصة الدواجن نحو 12 ألفا و200 جنيه، حسب ما أكدت بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وترصد السطور التالية تفاصيل أسعار الأعلاف اليوم بأنواعها في مصر، كما يلي.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر شيكارة الذرة الصفراء استقرارا في الأسواق اليوم، ليسجل نحو 840.31 جنيه للشيكارة، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- سجل سعر طن الذرة البيضاء استقرارا في الأسواق، ليسجل سعر الطن نحو 15527.27 جنيه.

سعر طن الذرة اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر طن الذرة الأوكراني نحو 11 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني نحو 12 ألفا و200 جنيه.

- سجل سعر طن الذرة البرازيلي 12 ألفا و200 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- سجل سعر طن علف الصويا 44% نحو 26 ألفا و300 جنيه.

- سجل سعر طن علف الصويا 46% نحو 27 ألفا و300 جنيه.