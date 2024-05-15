أسعار العجول في الأسواق قبل موسم عيد الأضحى

كشف حلمي العزبي عضو شعبة القصاصين عن انخفاض أسعار العجول في الأسواق بمصر بمبلغ تراوح ما بين 10 إلى 15 جنيها لركود عملية الشراء وتراجع أسعار الأعلاف.

أسعار العجول في الأسواق

ويرصد لكم «الوطن»، في السطور التالية قائمة أسعار العجول في الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك 2024.

سعر العجول البقري اليوم

قال «العزبي»، إن سعر العجول البقري «صغير السن» قائم اليوم في الأسواق تراوح ما بين 150-160 جنيهًا للكيلو الواحد، مضيفا أن سعر العجول الجاموسي اليوم قائم تراوح بين 150 – 155 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الخروف اليوم

وأشار عضو شعبة القصابين إلى أن سعر الكيلو في الخروف البلدي اليوم قائم سجل 170 جنيهًا، فيما تراوح سعر الخروف البرقي اليوم قائم بين 190 جنيهًا.

أسعار البقر قائم

سجلت أسعار البقر قائم اليوم نحو 120 جنيهًا للكيلو الواحد «البقر كبير السن»، وتراوح سعر البقر صغير السن قائم اليوم بين 140 – 150 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما سجل سعر كيلو اللحم البتلو اليوم نحو 230 جنيهًا.