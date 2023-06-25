تعرف على سعر كيلو العجول قائم اليوم قبل عيد الأضحى 2023

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى 2023، يحرص العديد من المسلمين على إقامة الشعائر ومن بينها ذبح الأضاحي، ومن ثم يقبل الكثيرون على معرفة أسعار المواشي بمختلف أنواعها من البقر والإبل والغنم والماعز، وكذلك سعر كيلو العجول قائم استعدادا لنحرها.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض في التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ أسعار الأضاحي اليوم في مصر 2023، من بينها كيلو العجول قائم اليوم، حيث تختلف وتتباين في الأسواق وفقا لحركة البيع والشراء، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر كيلو العجول قائم اليوم

ووفقا لما أعلنته كل من وزارتي الزراعة والتموين ونقابة الفلاحين، وما جاء في أسواق الماشية تراوح سعر كيلو القائم من المواشي ما بين 130 إلى 135 جنيها، حيث سجل سعر كيلو العجول قائم اليوم 135 جنيها للبقري، وسعر كيلو العجول قائم اليوم 125 جنيها للجاموسي، بمتوسط سعر 60 ألف جنيه للعجل الذي يصل وزنه 450 كيلوجراما.

سعر كيلو العجول قائم اليوم بمنافذ الزراعة

طرحت وزارة الزراعة لحوم الأضاخي بمنافذها، حيث سجل سعر الكيلو القائم من العجول البقري والجاموسي 70 جنيها، ويتراوح سعر العجل الواحد ما بين 22 ألفا حتى 32 ألف جنيه حسب وزنه.

سعر كيلو العجول قائم اليوم بمنافذ التموين

أما بالنسبة لوزارة التموين فهي تكتفي فقط بطرح الخراف ولا تقدم العجول قائم كأضحية في الشوادر التابعة لها، بحسب ما أعلنته الوزارة في منشور رسمي منذ عدة أيام.

يذكر أن عددا من المحافظات على مستوى الجمهورية أعلنت توفير عدد من المجازر وفتحها لذبح الأضاحي أمام المواطنين مجانا، بمناسبة قدوم عيد الأضحى، وكذا تستعد مديريات الطب البيطري لتجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي.