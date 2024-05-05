تراجع كبير في أسعار لحوم العجول والبقري قائم اليوم في أسواق الماشية

شهدت أسعار لحوم العجول والبقري قائم اليوم تراجعا بقيمة 50 جنيها في الكيلو القائم، إذ بلغ سعر الكيلو للحم البقري نحو 110 جنيهات في الأسواق خلال تعاملات هذا الأسبوع، مقابل 170 جنيها خلال الفترة الماضية.

أسعار لحوم العجول والبقري قائم اليوم

وأكد حلمي العزبي، عضو شعبة القصابين بمحافظة الشرقية وأحد الجزارين، أن السبب في تراجع أسعار الماشية المخصصة للذبح يرجع إلى الانخفاض الكبير في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب توافر الأدوية البيطرية.

أسعار اللحم البقري

وأضاف «العزبي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار اللحم البقري كبير السن سجلت نحو 110 جنيهات للكيلو، واللحم البقري صغير السن 130 جنيها، مضيفا أن أسعار اللحم البتلو أغلى أنواع اللحوم بلغت 250 جنيها.

كيلو اللحم في الماشية الذكور

وأوضح أن كيلو اللحم في الماشية الذكور القائم «العجل» سجل نحو 170 جنيها، والضأن 175 جنيها، متوقعا المزيد من الانخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى.