3 طرق للحفاظ على برودة المنزل بدون مروحة.. «هتتخلص من الحر»

عادة ما تكون المراوح أو التكييفات أول ما يبحث عنه الكثيرون في الطقس الحار، خاصةً مع بداية فصل الصيف، من أجل التغلب على درجات الحرارة المرتفعة داخل المنازل، إلا أن ارتفاع فواتير الكهرباء، فضلا عن عدم قدرة المروحة على إبقاء المنزل باردًا في درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يجعل البعض يبحث عن حلول للتغلب على حرارة الطقس.

تحت عنوان «هل تقوم المراوح بالفعل بتبريد الغرفة؟» كشف موقع «Express» البريطاني عن طرق سحرية لجعل الغرفة باردة دون الحاجة إلى استخدام المروحة، مؤكدا أن النسيم الناتج عن المراوح يكفي لجعل الشخص يشعر بالبرودة على الفور، ولكن من غير المرجح أن يكون له تأثير دائم على درجة حرارة الغرفة.

طرق سحرية للحفاظ على برودة منزلك بدون مروحة

كشف التقرير عن طرق جعل الغرفة باردة دون الحاجة إلى استخدام المروحة.

قم بتعليق الملاءات الرطبة بالقرب من النوافذ

يمكن تعليق ملاءات رطبة أو حتى مبللة على نافذة مفتوحة للمساعدة في تقليل درجة الحرارة في الداخل، وذلك من خلال تعليقها فوق عمود الستائر.

أغلق الستائر مع تحرك الشمس

يمكن حل مشكلة حجب حرارة الشمس المتدفقة عبر النوافذ والأبواب بسهولة عن طريق إبقاء الستائر مغلقة، وهذه الطريقة البسيطة ستجعلها أكثر فعالية.

بدلًا من إبقاء جميع الستائر مغلقة طوال اليوم، من الأفضل متابعة موضع الشمس أثناء تحركها حول منزلك.

ابدأ بإبقاء النوافذ والستائر مغلقة على الجانب المشمس من منزلك في الصباح لمنع دخول الهواء الدافئ وأشعة الشمس، واحتفظ بالجانب المظلل من منزلك مفتوحًا.

قم بتغيير هذا طوال اليوم مع تحرك الشمس لتحقيق أقصى استفادة من الهواء البارد مع الاستمرار في إدخال بعض الضوء إلى منزلك.

إنشاء الهواء عبر النوافذ

لن يُحدث فتح كل نافذة في منزلك فرقًا إذا لم يكن هناك هواء بالخارج، لكنه قد ينجح إذا كنت استراتيجيًا بشأن النوافذ التي ستفتحها.

من السهل إنشاء هواء متقاطع بمجرد فتح النوافذ على طرفي نقيض من المنزل أو في غرفة واحدة، يؤدي هذا إلى إنشاء نفق من الهواء النقي، يعمل على إزاحة بعض الحرارة الكامنة داخل الغرفة.