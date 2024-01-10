أغرب قصص الحب في الوسط الفني.. آخرها بسبب «مروحة»

يشهد الوسط الفني العديد من المناسبات وحالات الزواج التي تحدث عن حب دام لسنوات، وحالات أخرى حدثت عن طريق الصدفة، وهناك حالات حب حدثت من النظرة الأولى وكانت آخرهما خطبة المطربة مي فاروق للفنان محمد العمروسي، حيث بدأت قصة حبهما من خلال «مروحة».

مي فاروق ومحمد العمروسي

تعرفا الثنائي في حفل زفاف المخرجة بتول عرفة، وكشفت المخرجة عن بداية اشتعال نيران الحب بينهما، قائلة: «بعد مرور شهر من الزفاف تحدثت إليّ مي فارق وقالت إنّ فرحي كان سببا في فرحة قلبها، حيث كانت تقف أثناء الحفل وهي تشعر بالحرارة الشديدة، وجاء العمروسي ليعطيها مروحة حتى تتخلص من شعورها بالحر»، ثم بدأت العلاقة بينهما حتى وصلت إلى الخطبة.

نانسي عجرم وفادي الهاشم

تعرفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على زوجها فادي الهاشم من خلال عيادة الأسنان الذي يعمل بها، حيث ذهبت لفحص أسنانها بصفته الطبيب المعالج، وتعزّزت العلاقة بينهما حتى تحولت من طبيب ومريضة إلى صديقين مقربين، حتى عرض عليها فادي الزواج ووافقت.

دلال عبدالعزيز وسمير غانم

كانت هذه العلاقة «حب من طرف واحد»، حيث توهجت نيران الحب لدى دلال عبدالعزيز عندما رأت سمير للمرة الأولى على خشبة المسرح، وتحدّثت عنه في كثير من البرامج وأكدت إصرارها على الزواج به رغم فارق العمر الكبير بينهما، وظلت تطارده 4 سنوات حتى وصل الأمر إلى تدخل الأصدقاء لإقناع سمير بالزواج بها.

ويزو وشريف حسني

كشفت ويزو في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي عن زواجها بصديقها شريف حسني، قائلة إنّه كان صديقها في الجامعة، وكانت العلاقة مجرد صداقة فقط، ثم تخرجا وابتعد كل منهما عن الآخر، وعادا بعد أن رآها حسني صدفةً وهي تشتري أغراضا للمنزل مع والدتها، ثم قدّم لها المساعدة وذهب معها إلى المنزل ليوصلها ويحمل عنها بعض الأغراض، كاشفةً عن أنّه الوحيد الذي دخل منزلها من أصدقائها ومن هنا بدأت العلاقة بينهما تأخذ شكلا جديدا وتتطور حتى وصلت إلى الزواج.