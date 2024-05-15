رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القومي للمرأة» يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لبرنامج «نورة»

كتب:

حبيبة فرج
05:01 م | الأربعاء 15 مايو 2024
جانب من التدريب

جانب من التدريب

اختتم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني للمدربين الأساسين، على الدليل التدريبي الخاص ببرنامج «نورة»، مستهدفا 18 مدربة، واستمر على مدار ستة أيام.

بناء المهارات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات

وذكرت شيرين ماهر، منسقة برنامج «نورة» بالمجلس القومي للمرأة، في بيان صدر اليوم، أن البرنامج استهدف تدريب المدربات على الدليل التدريبي للبرنامج بما يتضمنه من منهج دراسي موجه لبناء المهارات الإجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات.

وأكدت «ماهر»، أن التدريب أتاح للمدربات الجدد فرصة جيدة للإلمام بموضوعات الدليل والتحضير لها، كما تم تدريبهن على أولويات تقديم الدعم النفسي للميسرات وكيفية الاستماع للفتيات، والإعداد الجيد والتحضير للجلسات.

اقرأ المزيد:

«القومي للمرأة» ينظم ورشة تدريبية للدعاة عن القضايا السكانية والصحية

«القومي للمرأة»: عرض منتجات الحرف اليدوية لسيدات الأقصر بالمتحف المصري الكبير

«القومي للمرأة» يطلق مبادرة «اسألي» لتوفير الدعم للسيدات

«التمكين الذاتي».. برنامج تدريبي ينفذه القومي للمرأة لسيدات الأقصر
بقلم حبيبة فرج