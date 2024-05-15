«القومي للمرأة» يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لبرنامج «نورة»

اختتم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني للمدربين الأساسين، على الدليل التدريبي الخاص ببرنامج «نورة»، مستهدفا 18 مدربة، واستمر على مدار ستة أيام.

بناء المهارات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات

وذكرت شيرين ماهر، منسقة برنامج «نورة» بالمجلس القومي للمرأة، في بيان صدر اليوم، أن البرنامج استهدف تدريب المدربات على الدليل التدريبي للبرنامج بما يتضمنه من منهج دراسي موجه لبناء المهارات الإجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات.

وأكدت «ماهر»، أن التدريب أتاح للمدربات الجدد فرصة جيدة للإلمام بموضوعات الدليل والتحضير لها، كما تم تدريبهن على أولويات تقديم الدعم النفسي للميسرات وكيفية الاستماع للفتيات، والإعداد الجيد والتحضير للجلسات.