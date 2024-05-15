«النواب» يوافق على موازنة الهيئة العامة للنقل النهري

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة.

إجمالي تقديرات موازنة الهيئة

بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2025 /2024، مبلغ مليار و237 ملیونا و16ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2023، مبلغ 775 مليونا، و346 ألف جنيه، بزيادة قدرها 461 مليونا، و 670 ألف جنيه، بنسبة 60%.

وبالنسبة للموازنة الجارية للهيئة العامة للنقل النهري، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2024 مبلغ 94 مليونا و68 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2023، مبلغ 65 مليونا و906 ألف جنيه، بزيادة قدرها 28 مليونا و 162ألف جنيه بنسبة 43%.

الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للنقل النهري

وبالنسبة للموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للنقل النهري، بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2025/2024، مبلغ مليار جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2023 مبلغ 598 مليون جنيه، بزيادة قدرها 402 مليون جنيه، بنسبة 67%.