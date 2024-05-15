5 معلومات عن مسابقة عارضات أزياء العالم في الغردقة

تستضيف الغردقة أكبر مٌسابقة لعارضات الأزياء حول العالم بمشاركة 40 عارضة أزياء من 38 دولة في أحد المُنتجعات السياحية على شواطئ الغردقة؛ بهدف تنشيط السياحة في أكبر دعاية للترويج السياحي للمدن المصرية.

مسابقة عارضات الأزياء في الغردقة

قال سعيد عتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق المنظمة لفعاليات مسابقة عارضة أزياء العالم «توب موديلز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الغردقة تستضيف المسابقة في نسختها السادسة «توب موديلز»، 2024 لاختيار أفضل عارضة أزياء في العالم، لتنشيط السياحة في مصر.

وأوضح أن فعاليات المسابقة تنطلق على شواطئ الغردقة وتستمر حتى 24 مايو الجاري، ويُقام الحفل الختام في أحد المنتجعات السياحية في العين السخنة لإعلان الفائزة باللقب والوصيفتين وتوزيع جوائز المسابقة.

يتنافس في المسابقة 40 عارضة أزياء من أجمل العارضات يُمثلن 38 دولة في العالم، تحظى بمتابعة عالمية تغطية إعلامية واسعة النطاق، ووجود قنوات أجنبية ومجلات مٌتخصصة لمتابعة فعاليات هذه المسابقات وحضور كبير من السياح الأجانب.

فازت مصر بتنظيم فعاليات المُسابقة في الغردقة بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد عديدة حول العالم، لما تملكه من مُقومات سياحية وطبيعة هائلة.

‏‎

تشمل برامج المسابقة عدة فعاليات ومسابقات مُتنوعة الجمال والرقص والهوايات والموسيقي وبرامج سياحية للمتسابقات في الغردقة والعين السخنة والمدن الأثرية.