3  تمارين رياضية تخلصك من دهون الذراعين بسهولة.. داوم على ممارستها

الحصول على وزن مثالي وقوام ممشوق هو حلم يسعى كثيرون لتحقيقه، وذلك من خلال اتباع الحميات الغذائية المتنوعة، وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من أماكن تراكم الدهون في الجسم، أبرزها الذراعين. لذا يستعرض التقرير التالي 3 تمارين رياضية تساعدك على التخلص من دهون الذراعين بسهولة.

الدهون المتراكمة في الذراعين من الأمور التي تُسبب حرجًا للعديد من الأفراد، وتجعلهم غير قادرين على ارتداء ملابس معينة؛ رغبة في إخفاء ترهلات الذراعين، وفقًا لما أوضحته منار الشامي، مدربة لياقة بدنية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى 3 تمارين رياضية يُمكن ممارستها في البيت بسهولة حتى تتخلص من دهون ذراعيك، وهي كالتالي:

تمرين الضغط

يُعتبر من أشهر التمارين التي تساعدك على التخلص من دهون الذراعين، ويمكن ممارسته من خلال الاتكاء على الأرض في وضع تمرين الضغط على أن يكون اتجاه الرأس للأسفل مباشرة، ثم استخدم ذراعيك لخفض الجسم على الأرض والعودة مرة أخرى مع تكرار التمرين عدة مرات.

تمرين دوائر الذراع

من التمارين السهلة التي تساعدك على التخلص من دهون الذراعين حال إذا التزمت بأدائه بشكل منتظم، ويمكن أداء هذا التمرين بأوزان أو بدونها حسب قدرتك، ويتم ممارسة هذا التمرين من خلال فرد الذراعين ثم البدء في تحريكهما في شكل دوائر.

تمرين البلانك

يستهدف تمرين البلانك عضلات الذراعين والكتفين والصدر، ويمكن ممارسته من خلال الاستلقاء على الأرض مع الاتكاء على أصابع القدمين والساعدين ومحاذاة المرفقين تحت الكتفين، وشد عضلات البطن، مع تكرار التمرين عدة مرات.

وتؤكد «الشامي»، أن المداومة على التمارين السابقة مع اتباع نظام غذائي متوازن السعرات الحرارية يحقق نتيجة أسرع وأفضل، كما ينبغي الابتعاد عن تناول مصادر السكر، وإضافة كمية مناسبة من البروتين والألياف إلى نظامك الغذائي.