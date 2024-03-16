من غير جيم.. كيف تفقد الوزن الزائد في رمضان دون تمارين رياضية؟

ساعات طويلة يصومها المسلمون يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، تصل إلى 16 ساعة يوميًا؛ ما يجعل كثيرين يحاولون استغلال هذه الفترة في فقدان الوزن دون الذهاب إلى الجيم؛ لذا وتزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم 2024، نوضح في التقرير التالي كيف تفقد الوزن الزائد في رمضان دون تمارين رياضية قد تكون مرهقة للبعض أو تستغرق وقتًا كثيرًا.

فقدان الوزن في شهر رمضان

وفي الإجابة عن سؤال كيف تفقد الوزن الزائد في رمضان دون تمارين رياضية مُرهقة، أوضحت شيرين محمد، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن فقدان الوزن في شهر رمضان الكريم دون تمارين رياضية هدف ممكن الوصول إليه، بشرط التمتع بإرادة قوية والحفاظ على نظام غذائي معين.

وحول إجابة سؤال كيف تفقد الوزن الزائد في رمضان دون تمارين رياضية؟ أوضحت «شيرين»، إنه يمكن فقدان نحو 15 كيلو من الوزن خلال شهر رمضان من خلال إتباع النصائح التالية:

كيف تفقد الوزن الزائد في رمضان دون تمارين رياضية؟

- الحرص على تناول وجبات متوازنة، من خلال التركيز على تناول البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج، السمك، البيض، البقوليات.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات؛ لكونها غنية بالألياف الغذائية التي تُشعرك بالشبع وتُساعد على الهضم.

- الاعتماد على تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الشوفان، الكينوا، بدلاً من الحبوب المكررة.

- حاول قدر الإمكان تقليل تناول السكريات المضافة مثل الحلويات، المشروبات الغازية، العصائر المُعلبة.

- قلل قدر الإمكان من تناول الدهون المشبعة والمتحولة مثل الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية، المعجنات.

ا- تناول المياه بكثرة للحفاظ على رطوبة الجسم وزيادة الشعور بالشبع.

- مارس الرياضة بانتظام، ولمدة 30 دقيقة على الأقل 5 أيام في الأسبوع.

- اختر رياضة تستمتع بها مثل المشي، الجري، السباحة، ركوب الدراجة.

- ابدأ ببطء وقم بزيادة شدة التمرين تدريجيًا.

عدم قضاء وقتا طويلا دون أكل

ولأن البعض قد يضع لنفسه نظامًا صحيًا قاسيًا لفقدان وزنه في رمضان دون تمارين رياضية، فقد نصحت «شيرين»، بالآتي:

- استشارة الطبيب أو أخصائي تغذية لوضع خطة غذائية مناسبة لك.

- عدم قضاء وقتًا طويلًا دون أكل؛ فهذا قد يُؤدي إلى نتائج عكسية.

- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم؛ وذلك لأن النوم يساعد على تنظيم الهرمونات التي تُؤثر على الشهية والوزن.

- تجنب التوتر؛ وذلك لكون الضغط النفسي قد يُؤدي إلى زيادة الوزن.