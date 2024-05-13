يٌمكنك ممارستها في العمل.. 5 تمارين رياضية لحرق الدهون وعلاج آلام الظهر

كثرة الجلوس على المكتب واحدة من أصعب المشكلات التي تٌواجه الموظفين وكل من يؤدي مهام عمله من خلال الجلوس على المكتب؛ إذ يٌنتج عنها الشعور بآلام شديدة في منطقة الظهر والرقبة والكتفين، إلى جانب زيادة فرصة تراكم الدهون وزيادة الوزن.

وللتغلب على كل هذه المشكلات، نستعرض في السطور التالية 5 تمارين رياضية بسيطة يمكن ممارستها في مكان العمل لحرق الدهون وعلاج آلام الظهر، حسب ما ورد على موقع «indiatimes»، وهي:

التمرين الأول: شد عضلات الظهر

ويمكن ممارسة هذا التمرين البسيط من خلال اتباع الخطوات والإرشادات التالية:

اجلس على كرسي مع الحفاظ على استقامة الظهر.

شدّ عضلات الظهر إلى الخلف وكأنك تحاول تقريب الكتفين من بعضهما البعض.

ابق هكذا لمدة 5 ثوانٍ.

كرر الأمر 10 مرات، مع التأكد من التنفس بانتظام خلال التمرين.

التمرين الثاني: شدّ عضلات الصدر

يمكن ممارسته خلال اتباع الخطوات والإرشادات التالية:

اجلس على كرسي مع الحفاظ على استقامة الظهر.

ضمّ اليدين أمام الصدر وكأنك تصافح نفسك.

ابق هكذا لمدة 5 ثوانٍ.

كرر الأمر 10 مرات، مع التأكد من شدّ عضلات الصدر جيدًا.

التمرين الثالث: تدوير الجذع

وذلك من خلال اتباع الخطوات والإرشادات التالية:

اجلس على كرسي مع الحفاظ على استقامة الظهر.

حرّك الجذع ببطء إلى اليمين، ثم إلى اليسار.

ابق هكذا لمدة 30 ثانية.

كرر الأمر مرتين، مع التأكد من الحفاظ على استقامة الظهر خلال التمرين.

التمرين الرابع: رفع الركبة إلى الصدر

ويمكن ممارسته من خلال اتباع الخطوات والإرشادات التالية:

اجلس على كرسي مع الحفاظ على استقامة الظهر.

ارفع إحدى الركبتين إلى الصدر مع الضغط على الفخذ باليد.

ابق هكذا لمدة 5 ثوان.

كرر الأمر 10 مرات، مع التأكد من التنفس بانتظام خلال التمرين.

التمرين الخامس: المشي في المكان