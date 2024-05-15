وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الذي تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذي تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد التشكيل كلمة أشار خلالها إلى الدعم والمتابعة المستمرة التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لكل الوحدات والتشكيلات التي تنفذ مهامها.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمجابهة المواقف المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيداً بالمستوى الراقي لكل العناصر التخصصية بما يعكس الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.

وفي نهاية المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله أبطال ومقاتلو القوات المسلحة وتنفيذهم للمهام الوطنية المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومات التدريب والاستعداد القتالي بالوحدات والتشكيلات والوصول بها إلى أرقى المستويات التي تحقق لها القدرة على مجابهة التحديات.

وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتدريب القتالي لتظل القوات المسلحة العين الساهرة على حماية ركائز الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة أثناء مراحل إدارة العمليات، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في المهام المكلفين بها والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة خلال المراحل المختلفة للمشروع.