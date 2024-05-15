موقع «TripAdvisor»: الغردقة من أفضل الوجهات الطبيعية للزيارة في العالم

قالت وزارة السياحة والآثار، إن موقع «TripAdvisor»، أحد أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية وفقاً لتجارب الزائرين، نشر تقريرًا يتضمن أفضل الوجهات الطبيعية التي يمكن زيارتها في العالم، حيث جاءت مدينة الغردقة في الترتيب الثالث من بين 8 مليون وجهة مرشحة.

أماكن شهيرة يمكن زيارتها

واضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الموقع ألقى الضوء خلال التقرير، على الأنشطة المائية التي يمكن للزائرين الاستمتاع بممارستها خلال تواجدهم بمدينة الغردقة والتي من بينها ركوب الأمواج، وكذلك الأماكن الشهيرة التي يمكن زيارتها مثل جزر الجفتون.

أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن التقرير الذي نشره الموقع أوضح أن شهرة مدينة الغردقة تعود أيضاً لكونها تعد واحدة من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص في العالم، وذلك بفضل شواطئها الرائعة والحياة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية الساحرة.