رئيس جامعة بنها يهنئ الفائزين بمسابقة الخطابة باللغة اليابانية

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها الفائزين بمٌسابقة الخطابة باللغة اليابانية، وذلك خلال مشاركة الجامعة في مسابقة الخطابة التي نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة.

تعليم اللغة اليابانية

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعليم اللغة اليابانية من خلال قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب الذي يعمل على صقل مهارات الطلاب اللغوية بالثقافة اليابانية، لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل على المستوى الدولي، ولفتح سبل تعاون تعليمية تصبح مدخلًا جديدا للتعاون في مختلف أنواع المجالات بين البلدين.

دعم الطلاب المتميزين

وأكد «الجيزاوي»، حرص الجامعة على دعم الطلاب المُتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

يذكر أن الطالب مينا ناجي بالفرقة الثالثة بقسم اللغة اليابانية فاز بالمركز الأول المستوى المتوسط بمسابقة الخطابة باللغة اليابانية، كما فازت خريجة القسم ندى عصام بالمركز الثالث المستوى المتقدم على مستوى جميع أقسام اللغة اليابانية بمصر.