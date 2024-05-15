احذر استخدامها في الميكرويف.. أدوات تحول الأطعمة لسموم وتسبب حرائق

الميكرويف من الأدوات الكهربائية المستخدمة دائما في كثير من المنازل، سواء في تحضير الطعام أو تسخينه، نظرا لقدرته العالية على تسخين المواد الغذائية والوجبات الجاهزة في دقائق معدودة، وعلى الرغم من ذلك، قد يكون ضارا في حال استخدامه بشكل غير صحيح، لذا نستعرض بعض الأدوات والعناصر التي لا يجب استخدامها في الميكرويف، لأنها قد تحول الطعام إلى سموم.

ممنوع دخول أكواب الستايروفوم الميكرويف

أدوات منزلية عديدة لا يمكن استخدامها في جهاز الميكرويف، منها أكواب الستايروفوم، وعلى الرغم أنها تعتبر جيدة لحفظ الطعام، فأنها لا تصلح للميكرويف وقد تحول الطعام إلى سموم، ويجب نقل الطعام إلى أوعية آمنة عند التسخين، وفقا لموقع «techinsider».

الأطباق والأواني المعدنية والكرتون

الأطباق والأواني المعدنية من الأشياء التي لا يفضل استخدامها من الميكرويف، لأنها قد تؤدي إلى اندلاع حريق، حتى إذا كان الوعاء من الزجاج ويحتوي على قطعة صغيرة من المعدن، وأيضا من الضروري عدم استخدام علب الكرتون أو الأوراق عند تسخين الطعام في الميكرويف، لأنها قد تؤدي إلى انبعاث مواد سامة وأيضا اندلاع حريق.

حاويات الطعام البلاستيكية

الأكياس البلاستيك وحاويات الطعام البلاستيكة من الأشياء التي يجب عدم استخدامها عند تسخين الطعام في الميكرويف، لأنها تذوب بسهولة داخل الجهاز، كما أنها تطلق غازات سامة تنتقل إلى الطعام، ويمكن أن تتسبب ببساطة في حريق.

ورق الألومنيوم

جاءت من ضمن الأشياء التي يجب عدم وضعها في الميكرويف هى ورق الألومنيوم، لأنها قد تؤدي إلى انفجاره، وأيضا يحظر تسخين الأعشاب في الميكروويف، لأن ذلك قد يؤدي إلى احتراقها.