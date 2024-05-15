بلاش تشغلها.. 5 أضرار لعمل المروحة طوال الليل

يعتاد الكثيرون على تشغيل المروحة طوال الليل، الأمر الذي ينذر بعدد من المشكلات الصحية، التي تؤصثر سلبًا على صحة الإنسان، وقد يتجاهلها البعض كما قدمها موقع «سبوتنيك».

أضرار تشغيل المروحة طوال الليل

المروحة وسيلة لا غنى عنها في اليوم، إلا أنها ربما تسبب الإصابة بعدد من الأمراض، في حال تركها تعمل طوال الليل، وذلك لأن الهواء يكون مصاحبًا معه بعض البقايا الضارة والبكتيريا التي تلحق الضرر على جسم الإنسان، فيعمل تشغيل المروحة لساعات طويلة، إلى وجود فرصة لدخول هذه الملوثات إلى الجسم، مما يشير إلى تفاقم أعراض الربو والحساسية والإصابة بالكثير من المشاكل التنفسية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل، ولعل أبرز الأمراض التي تسببها المروحة في تلك الحالة ما يلي:

جفاف العينين.

الجيوب الأنفية.

ألم الرأس.

انسداد الأنف.

التهاب الجيوب الأنفية.

كما يؤدي تشغيل المروحة ساعات الليل، إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، ومن ثم يتحول الشعور بالرطوبة والانتعاش، إلى برد يسبب على المدى البعيد الإصابة بالإنفلونزا والتشنجات وربما يصاحبها الآم في العنق.

وجب عليك اتباع مجموعة من الأمور لتفادي الإصابة بهذه الأمراض: