نصائح لصيانة المروحة تجنبا لحدوث كوارث قبل تشغيلها في الصيف

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يلجأ المواطنون لاستخدام الأجهزة المبردة لخفض درجة حرارة الغرف وأبرزها «المروحة»، لكن عدم تشغيلها لفترات طويلة خلال فصل الشتاء، قد يؤدي إلى حدوث كوارث.

نصائح لصيانة المراوح

قبل تشغيل «المروحة» لأول مرة بعد توقف دام لشهور طويلة خلال فصل الشتاء، لابد من صيانتها، تجنبًا لحدوث أي أذى أو إصابات مأساوية، لذلك نستعرض عدة نصائح لصيانة المراوح قبل تشغيلها، وفق لما نشره موقع «goodhousekeeping».

فحص «المروحة» يُعد أولى خطوات الصيانة للتأكد من سلامتها بعد فترة توقفها خلال فصل الشتاء، وذلك عن طريق تشغيلها على أعلى درجة والابتعاد تمامًا عن منطقة تشغيلها حتى لا تتعرض لأي أذى بسببها، إذا استمرت على هذا الشكل بدون أي خلل أو حركة اهتزازية غير طبيعية، تؤكد أنها بحالة سليمة، بينما إذا حدث العكس لابد من صيانتها جيدًا.

صيانة المروحة قبل تشغيلها

صيانة المروحة تبدأ من فكها أولًا، ومن ثم فك المحرك والتأكد من سلامته، تجنبًا لحدوث أي ضرر على الأشخاص، وبعد تركيبه لا بد من اتباع سبل الحفاظ على المروحة طوال فترة تشغيلها، من خلال تنظيفها المستمر، إغلاقها على فترات متفاوتة من اليوم، حتى لا يؤثر عليها ومن ثم تضر بالأشخاص.