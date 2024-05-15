«النقل» تكشف تفاصيل التشغيل التجريبي لـ5 محطات مترو وتاكسي العاصمة الكهربائي

تابعت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث 3C الذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطات 3 نفقية هي «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول» ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة LRT.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة، من خلال غرف التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولو المرفق داخل المحطات لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور

وأوضحت أنّه بعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأخير من الخط الثالث مع صباح اليوم، يكون جرى تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة.

ولفتت إلى أنّ الخط يمتد بطول 41.2 كيلومتر ويشتمل على 34 محطة وجرى تنفيذه على 4 مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي «شبكة مترو الأنفاق – خطي المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف» حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية،

65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة

ويشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط «العباسية على مساحة 10 أفدنة وإمبابة على مساحة حوالى 24 فدانا والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتي تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات».

تقليل التلوث وزمن الرحلات حيث يعد المترو افضل

وأكدت وزارة النقل الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة ممثلة في وزارة النقل لاستكمال شبكة مترو الأنفاق في إطار الخطة الشاملة للوزارة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لخطوط مترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنّه لأول مرة يتم تشغيل السيارات الكهربائية في مصر «تاكسيات» حيث نشغل اليوم اول تاكسي للعاصمة لتقديم خدمة متميزة ونظيفة وآمنة ومريحة للركاب، لافتة إلى أنّ السيارات التي تم تشغيلها على أعلي مستوي من حيث أمان الركاب، كما أنّها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي «سوبر جيت»، إضافة إلى أنّها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأشارت الوزارة إلى أنّ السيارات التي يتم تشغيلها مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل وشركة العاصمة، وذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال من أجل التنافس على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب فنحن نتنافس مع القطاع الخاص في تقديم خدمة مميزة للراكب ولانلغي دوره بل نعظمه.