مكون سحري لإزالة الرائحة الكريهة للملابس وقتل الجراثيم.. موجود في كل بيت

القضاء على الرائحة الكريهة للملابس والتخلص من الجراثيم العالقة، أمرٌ يرهق ربات البيوت، خاصةً الملابس البيضاء، ولكن، هناك مكون سحري لإزالة الرائحة الكريهة للملابس وقتل الجراثيم، باستخدام مادتين أساسيتين رئيستين رخيصتين موجودتين في مطبخك.

مكون سحري لإزالة الرائحة الكريهة للملابس

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فيمكن استخدام هذين العنصرين الأساسيين في المطبخ بدلاً من منظفات الغسيل الكيميائية للحصول على غسيل قوي يتخلص من الأوساخ، ويقتل البكتيريا ويقضي على الروائح، بدلا من استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد كيميائية سامة تسبب اختلال الغدد الصماء.

الصحيفة قالت إن المكون السحري، هو مزج الخل وصودا الخبز، إذ وصفته بأنه مزيج قوي وطبيعي للتنظيف، حيث أن الخل منظف قوي متعدد الأغراض ويحتوي على حمض الأسيتيك، وهو مركب عضوي عديم اللون وقوي للغاية لدرجة أنه يمكنه إذابة الرواسب المعدنية والأوساخ والشحوم والأوساخ وقتل البكتيريا، بينما وصفت صودا الخبز، بأنها عنصر مفيد لجميع الأغراض، يعمل على لتخلص من الأوساخ ويزيل الروائح الكريهة ويبيض الملابس.

كيفية التخلص من جراثيم الملابس

يمكن لربات المنازل استخدام مكون سحري لإزالة الرائحة الكريهة للملابس وقتل الجراثيم، عن طريق إضافة ملعقة من صودا الخبز إلى الغسالة لجعل الأقمشة أكثر إشراقًا ورائحة منعشة، كما يمكنك إضافة الخل، الذي يعتبر منظف فعال للأقمشة والمنسوجات، كما أنه يساعد في حماية الألوان وإزالة بقايا المنظفات الزائدة.

مكون سحري لإزالة رائحة الملابس

ولضبط الألوان وتقليل بهتانها، يوصي الخبراء بغسل المناشف والملابس بحوالي نصف الكمية الموصي بها من المنظفات بالإضافة إلى 118-237 مل من الخل الأبيض، ويمكن استخدامه قبل شطف الملابس مباشرة بحسب الصحيفة البريطانية التي أوضحت أن هذا المكون الطبيعي الموجود في كل بيت، له مفعول قوي في إزالة الرائحة الكريهة للملابس فضلا عن التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة.