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محمد ثروت يكشف تفاصيل مشاركته فى فيلم «أوسكار عودة الماموث» (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
06:30 ص | الخميس 16 مايو 2024
محمد ثروت مع محررة الوطن

محمد ثروت مع محررة الوطن

يشارك الفنان محمد ثروت فى بطولة فيلم «أوسكار عودة الماموث» مع الفنان أحمد صلاح حسني، والمقرر عرضه فى دور العرض المصرية الفترة المقبلة، والذي تدور أحداثه فى إطار فانتازيا وبعض من الخيال العلمي.

تفاصيل مشاركة محمد ثروت فى فيلم «أوسكار عودة الماموث»

وأوضح الفنان محمد ثروت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجسد شخصية الدكتور سعد الشربيني وهو طبيب بيطري ويعالج الحيوانات بطريقة معينة، ويصطدم خلال الأحداث بالفنانة هنادي مهنا، وتطور الأحداث في إطار تشويقي كوميدي.

أبطال فيلم «أوسكار عودة الماموث»

ويشارك في بطولة فيلم «أوسكار عودة الماموث» عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد صلاح حسني، محمد ثروت، هنادي مهنا، الطفلة ليا سويدان، وآخرون من اخراج هشام الرشيدى.

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