محمد ثروت: عايز أعمل «ريستارت» لدماغي عشان تعبتني

يستعد الفنان محمد ثروت، لبدء تصوير مشاهده في أحداث فيلمه الجديد «ريستارت»، يوم الخميس المقبل، والذى يجمعه مع الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي.

محمد ثروت يتحدث عن فيلم «ريستارت»

يؤكد محمد ثروت، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تحمس للمشاركة في «ريستارت» لأن «الورق مختلف» ويحتوي على عديد من مشاهد كوميديا الموقف، وهي النوعية التي يميل لها من الكوميديا.

ويشير إلى أنه يريد إجراء إعادة تشغيل لحياته وبشكل خاص عقله: «عايز أعمل ريستارت لدماغي عشان تعبتني».

محمد ثروت يشارك في «أوسكار عودة الماموث»

يشارك محمد ثروت في بطولة فيلم «أوسكار عودة الماموث»، مع الفنان أحمد صلاح حسني، وهنادي مهنا، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمي.

وكان ثروت، قد شارك في الموسم الرمضاني الأخير، من خلال مسلسل «سر الهي»، مع الفنانة روجينا، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وجسد من خلاله شخصية الشر لأول مرة بشكل قاسِ.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: أحمد مجدي، رنا رئيس، مراد مكرم، مي سليم، محمود حجازي، نهي عابدين، أحمد سلامة، محسن منصور، وآخرين من اخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أمين جمال.