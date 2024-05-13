أحمد صلاح حسني يكشف تفاصيل أولى بطولاته في السينما: تجربة مميزة

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه يستعد لأولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم «أوسكار.. عودة الماموث»، والتي تعد تجربة مميزة لأن الفيلم يتضمن الكثير من مشاهد الأكشن والجرافيكس، بمعايير عالمية والذي استغرق مجهودا كبيرا في فترة التحضيرات والتصوير.

تفاصيل فيلم أوسكار عودة الماموث

وأضاف الفنان أحمد صلاح حسني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلمة الماموث تعني الحيوان المنقرض وسيكون ظهوره خلال الأحداث بمثابة التغيير الذي يطرأ على أبطال الفيلم في حياتهم بشكل كبير.

وأوضح، أن تجربة الفيلم بالنسبة له جعلت على عاتقه مسئولية كبيرة في تقديم بطولة مطلقة بالسينما ويليق بالجمهور الذي تعود منه على الاختلاف في أعماله.

أحداث وأبطال فيلم أوسكار عودة الماموث

وتدور أحداث الفيلم في إطار فانتازيا ممتزج بالأكشن ويتعلق بشكل كبير بالخيال العلمي، بعد عودة كائن الماموث العملاق المنقرض للحياة من جديد بسبب تجارب علمية معتمدة على الجينات، لتتطور معه الأحداث في إطار كوميدي تشويقي.

فيلم أوسكار عودة الماموث، من بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمد القاضي، عزت زين، الطفلة ليا سويدان، وآخرين من إخراج هشام الرشيدي، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وقصة أحمد حليم.