مقلاع وفأر وطماطم.. أغرب طرق تهريب المخدرات حول العالم

مع التطوّر التكنولوجي واختراع أدوات تساعد على الكشف عن المخدرات بسهولة، يلجأ مهربّو المخدرات إلى حيلٍ غريبةٍ وابتكار وسائل لتهريب سمومهم، ونستعرض خلال التقرير التالي أغرب طرق تهريب المخدرات حول العالم.

المقلاع.. وسيلة تهريب في أفغانستان

المقلاع الأفغاني.. لجأ المزارعون في أفغانستان إلى حيلة جديدة لـ تهريب المخدرات في أفغانستان بعدما كثَّفت «طالبان» حملاتها لاعتقال مزارعي ومهرّبي والمخدرات في البلاد، كان أبرزها «المقلاع» وهو أداة حربية قديمة، اعتمدها المهربون لرمي شحنات الخشخاش المخدر من ولاية نيمروز الغربية عبر الحدود إلى محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «تيلجراف» البريطانية.

استخدام الطماطم في تهريب المخدرات بالسعودية

حبوب الكبتاجون داخل الطماطم والرمان.. حيلة لجأ إليها مهربو المخدرات في المملكة العربية السعودية لتهريب شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت نحو مليوني حبة داخل طماطم وحبات رمان بلاستيكية، في مارس 2023، وتمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط المحاولة وضبط المسؤولين.

#ارقد_وآمن #الزكاة_والضريبة_والجمارك تُحبط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "طماطم ورمان" وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

https://t.co/k7ejC0JF8Z#زاتكا pic.twitter.com/p8aZV9wZqs — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) March 3, 2023

الفأر المهرب

الفأر المهرب.. بداخل أحد السجون البرازيلية درّب مجموعة مساجين فأرًا صغيرًا على تهريب المخدرات من زنزانة إلى أخرى، إذ يحمل الفأر المخدرات وسلعا أخرى إلى الزنزانات، وكشفت إدارة السجن الحيلة وتمكنت من معرفة مدرب الفأر بعد مراجعة الكاميرات، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ستار».

الأنفاق وتهريب المخدرات بأمريكا والمكسيك

وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ظهرت طريقة غريبة لتهريب المخدرات، كانت عن طريق استخدام الأنفاق؛ إذ عثرت السلطات الأمريكية في مايو 2022 على نفق ضخم يصل طوله إلى 1.744 قدمًا (531 مترًا)، وبه مسار للسكك الحديدية وكهرباء ونظام تهوية، ويمتد من مدينة تيخوانا المكسيكية إلى مستودع في سان دييغو بالولايات المتحدة، وكان يُستخدم لتهريب المخدرات، وبعد العثور على النفق ضبطت السلطات الأمريكية كمية من الكوكايين، الميثامفيتامين والهيروين، وتم حينها اعتقال 6 أشخاص بتهم تهريب المخدرات، حسب «BBC NEWS عربي».