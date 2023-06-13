جمارك القاهرة تحبط تهريب كمية من المخدرات والأسلحة البيضاء

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة تهريب كمية من عقار الترامادول المخدر، وماريجوانا وأسلحة بيضاء.

ووفقا لبيان صحفي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، تم ضبط راكب بحوزته 20 شريطا من عقار الترامادول المخدر تركيز 150 مل بإجمالي 200 قرص.

وأضاف البيان أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيورخ، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف احمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 3 سجائر إلكترونية وزيت الماريجوانا المخدر وعبوتين دوائيتين بلاستيكيتين تحتويان على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة وكيس حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا.

زجاجات وبرطمانات وعبوات بلاستيكية بداخلها مواد مخدرة

واستوقف رجال الجمارك راكبة على رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات عضوية وعبوات دوائية داخل حقائب الراكبة، وقام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط زجاجات وبرطمانات وعبوات بلاستيكية وأكياس تحتوي على زيوت وسوائل وأقراص وحلوى وكيك وشوكولاتة من مادتي CBD و THC المخدرتين بإجمالي 28 عبوة وبوزن إجمالي كيلو جرام ونصف .

كما تم ضبط راكب على رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام بحوزته خنجر ذو نصل معدني و15 مطواة محظور حيازتها طبقا للقانون رقم 294 لسنة 1954 وتعديلاته.

الجمارك: تحرير محاضر ضبط جمركي

وأمر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 141 لسنة 2023 ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 134 ضد الراكبة، كما أمر رضا ابو العزم مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم142 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني.

وأكد البيان تحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 ضد الراكب الرابع وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الثلاثة والراكبة للنيابة المختصة.