يزين جيتاره بعلم فلسطين.. من هو المغني الإنجليزي إريك كلابتون؟

في إحدى الحفلات البريطانية، ظهر المغني الإنجليزي إريك كلابتون، وسط حماس شديد وتصفيق حار، خاصة أنه لأول مرة منذ 20 عامًا يحيي حفلا في مدينة «نيوكاسل»، إلا أن ما لفت أنظار الجمهور الذي ارتفع صوته تشجيعًا للمغني، هو ظهوره بجيتار مزين بعلم فلسطين، دعمًا منه للقضية الفلسطينية.

حفلة تضامن مع غزة

ونستعرض في التقرير التالي، معلومات عن المغني الإنجليزي إريك كلابتون، الذي فاجأ جمهوره خلال إحدى حفلاته بعزفه على جيتار مزين بعلم فلسطين، دعمًا منه للقضية الفلسطينية، كما غنى «to save the child- لإنقاذ الطفل» الذي أصدره تضامنًا مع غزة، وفق حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

من هو عازف الجيتار المتضامن مع غزة

- يُدعى إريك باتريك كلاب وشهرته إريك كلابتون.

- مغني وعازف إنجليزي.

- ولد في عام 1945.

- من إنجلترا.

- يعد من أكثر عازفي الجيتار أهمية وتأثيرًا.

- أنتج ألبومه الجديد «to save the child- لإنقاذ الطفل» بعد شهر ونصف من العدوان على غزة.

- أغنياته في الألبوم الجديد للتضامن مع غزة عبارة عن «صوت الطفل»، و«صلاة الطفل»، و«دموع في الجنة»، و«نهر الدموع»، و«يجب أن تتحسن بعد قليل»، و«السماء تبكي»، و«تقاطع طرق»، و«أعطني الحب أعطني السلام على الأرض».

- جميع حفلاته منذ بدء العدوان على غزة وهي تضامنًا مع فلسطين.

- وفي فيديو أغنية «صوت الطفل» عرض صورًا من الدمار الشامل في قطاع غزة والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

- بسبب ألبومه الأخير، انتقدته صحيفة «يديعوت أحرونوت» حين تناول معاناة أطفال غزة وشعبها مع إغفال الحديث عن هجمات 7 أكتوبر.