عماد الدين حسين لـ«الشاهد»: إسرائيل تستغل أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططات الصهيونية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن أحداث السابع من أكتوبر الماضي وأسر حركة حماس لعدد كبير من الرهائن الإسرائيليين ضرب العقيدة الإسرائيلية في مقتل، مشددًا على أن هذا الأمر الذي جعل الحكومة الإسرائيلية تسعى بكل الطرق لترميم هذه العقيدة من خلال قصف قطاع غزة بشكل وحشي وإهدار أرواح الفلسطينيين الأبرياء.

إسرائيل سعت لتحقيق مشروعها

وأضاف «حسين»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن العرب في حالة سيئة للغاية وقد لا تأتي فرصة أخرى للحصول على أثمان غالية في تحقيق المشروع الصهيوني من خلال تصفية القضية الفلسطينية.

اليمين المتطرف يصعد

وأوضح أن اليمين المتطرف يصعد بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والسويد والمجر وهولندا، فضلًا عن ترشيح عدد كبير من اليمنيين المتطرفين للبرلمان الأوروبي في الصيف المقبل.

وشدد على ان إسرائيل ليس عليها أي ضغوطات من المجتمع الدولي لتقديم تنازلات للشعب العربي خلال الصراع الدائر، حتى بعد المتغيرات التي طرأت منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، بل هي تسعى لاستغلال كل ما حدث وما سيحدث لصالحها.