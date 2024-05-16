دعاء الرسول عند التهجد في جوف الليل.. ردده الآن

قيام الليل من الأمور التي لها فضل كبير، ولا تقتصر هذه الفضائل على الأجر العظيم للمسلم في الآخرة فقط، إنما تتجاوزها لتشمل الحياة اليومية أيضًا، وقد يكون هذا العمل على أشكال مختلفة؛ فبعض الناس يصلي، والبعض الآخر يفضل الدعاء، وهناك من يختار الذكر والتهجد، ويتطلع الكثيرون إلى معرفة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله في دعائه عند التهجد في جوف الليل، وهذا ما يرصده موقع «الوطن» في السطور التالية.

دعاء الرسول عند التهجد

ونشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر حسابه الشخصي دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ من الليل يتهجد وكان يقول فيه: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ: لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ -».

فضل قيام الليل

ولفت مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في فضل قيام الليل وصفات القائمين عليه إن الله سبحانه وتعالى مدح عباده القائمين في الليل واثنى عليهم وجمعهم مع عباده الأبرار حيث قال تعالى في سورة الفرقان (وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا)، لذلك من قام الليل وواظب عليه جعله الله من المتقين إذ قال تعالى: (كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ).