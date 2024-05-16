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تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في محور 26 يوليو بالدائري

كتب:

شريف سليمان
09:14 ص | الخميس 16 مايو 2024
الحالة المرورية

الحالة المرورية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 16 مايو 2024.

الحالة المرورية على كوبري أكتوبر

وأشار التقرير إلى أن كوبري أكتوبر يشهد بعض الكثافات المرورية عند منطقة رمسيس تقل مع الوصول إلى غمرة، كما يشهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية عند شارع بورسعيد ونزلة كوبري أكتوبر، ويشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

وأوضح التقرير أن الطريق الدائري به سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات، ويشهد محور 26 يوليو سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه إلى المهندسين، فإنه يشهد بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك.

الحالة المرورية في شارع فيصل

وأكد التقرير أن شارع فيصل به كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، وفي الإسكندرية، فإن هناك كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وطول الكورنيش، وكثافات متفاوتة بطول الإشارات عند الكورنيش، أما بقية الشوارع الجنوبية، ففيها سيولة مرورية نسبية.

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بقلم شريف سليمان