أضرار لن تتوقعها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخبوزات؟

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المخبوزات في وجبة الإفطار يوميًا، دون الانتباه إلى أن استهلاكها على معدة خاوية يهدد الجسم ببعض الأضرار الصحية، كما أن هناك كمية محددة لتناولها، فما هي وماذا يحدث للجسم عند تناول المخبوزات كل يوم على الإفطار؟.

أضرار تناول المخبوزات على الإفطار

معظم أنواع المعجنات تحتوي على مواد هائلة من الدهون، فتصبح خطرًا على الصحة، وبحسب ما أوضح الدكتور إيفان أليمينكو خبير التغذية وأخصائي اضطرابات الطعام في دراسة روسية، أن المعدة تبذل جهدًا كبيرًا لهضم المخبوزات، بسبب السكريات والنشويات المعقدة التي بها، ولها العديد من الأضرار تتمثل في التالي:

المعجنات تحتوي على دهون ضارة، مما يسبب في زيادة الوزن والسمنة.

المعجنات تزيد من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

تعمل المعجنات والمخبوزات على عسر الهضم الشديد في حال الإفراط في تناولها.

تعمل المخبوزات على التلبك المعوي.

ترفع من خطر الإصابة بالحموضة المعوية بسبب السعرات الحرارية الكثيرة فيها.

تعمل على زيادة فرص الإصابة بمرض السكري.

تعمل على ارتفاع مستوى ضغط الدم.

من أضرار المخبوزات الإصابة بتصلب الشرايين.

تسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

زيادة تناول المعجنات تضعف الجهاز المناعي.

تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تقلبات الحالة المزاجية وانخفاضها بشكل مستمر.

الشعور بحالة من الحزن، بسبب تأثير المخبوزات على المزاج.

زيادة معدل الالتهاب بسبب الدقيق الأبيض.

حدوث في مشكلات الهضم والتهاب القولون.

زيادة تناول المعجنات يعمل على تكيس المبايض.

الإصابة بجلطات في الجسم بأكمله

ماذا يحدث للجسم عند تناول المخبوزات يوميًا؟

تحتوي المخبوزات على مادة البيورين، الذي يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك في الدم، مما يؤثر على آلام الجسم والعضلات، ويؤثر بالسلب على عمل القولون، وما يترتب عليه من مشاكل وأمراض صحية خطيرة، بحسب موقع «هيلث لاين»، المختص في الشؤون الطبية، وهو ما أكده رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إذ أوضح أن الإفراط في استهلاك المعجنات يتسبب في حدوث أزمات من ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين، خاصةً عند الإفطار عليها.

بدائل المخبوزات الصحية

وأوضح أنه لا يجب الافراط في تناول المخبوزات، يكفي قطعة بجحم الأصابع من كل أسبوع، خاصةً أنواع المعجنات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، كالكيك والباتيه والفطائر والكرواسون، إذ تتسبب في ارتفاع مستوى الأنسولين، بسبب احتوائهم على الدقيق، وأضاف «رمزي»، لـ«الوطن»، أن بدائل الدقيق الأبيض الصحية هي المخبوزات المصنوعة من دقيق الشوفان أو دقيق اللوز.