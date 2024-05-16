طريقة عمل دجاج الـ«بينك صوص» في خطوات بسيطة.. «مكونات متوفرة»

دجاج بالبينك صوص من الوصفات المميزة، التي يمكن تقديمها على سفرة الغذاء، كنوع من التجديد بدلًا من الأكل التقليدي، لذا هناك بعض «التكات» للحصول على نفس مذاق المطاعم، بحسب الشيف غادة التلي، في برنامج «زعفران وفانيلا»، على قناة «cbc sofra».

المقادير:

3 صدور دجاج مقطعة شرائح طولية.

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة أو أي نوع زيت.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

لعمل صوص الدجاج:

400 جرام مشروم مقطع شرائح.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

نصف ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

مكعب مرقة دجاج.

نصف كوب كريمة سائلة.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة كبيرة زبدة.

زيت نباتي أو ذرة.

طريقة عمل دجاج بالبينك صوص

في وعاء على النار يوضع القليل من الزيت ثم تضاف شرائح الدجاج، حتى يأخذ اللون الذهبي، ويضاف الملح والفلفل الأسود والزعتر والبابريك ويتم التقليب جيدًا، ويوضع المشروم والثوم والزبدة والصلصة، ويقلب الخليط حتى يندمج، ثم يضاف مكعب المرقة والكريمة وكمية قليلة من المياه، وتوضع ملعقة كبيرة من الدقيق، للحصول على صوص متوسط السمك، ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ويقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز.