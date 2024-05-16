«فرحي أولادك في الإجازة».. طريقة عمل نايتي بالشيكولاتة للأطفال

أكثر ما يسعد الأطفال، هو تناول الحلوى بأنواعها المختلفة، إلا أن الكيكة الهشة «نايتي» لها مذاق خاص بالنسبة لهم، فالحصول عليها يعد مكافأة، لذلك تسعى ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، رغبة في إدخال السعادة على قلوب أطفالهن.

طريقة عمل النايتي للأطفال

الشيف ميرا مصطفى، نشرت عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طريقة عمل نايتي الشيكولاتة للأطفال، في غضون دقائق بمكونات سهلة وبسيطة وجميعها في المنزل كما يلي:

- بيضة.

- معلقة صغيرة من الفانيليا.

- 2 معلقة من الكاكاو.

- كوب إلا ربع سكر.

- نصف كوب ماء.

- نصف كوب زيت.

- 2 كوب ونربع دقيق.

- معلقة بيكنج بودر.

- يمكن إضافة الماء على حسب الرغبة في الحصول على القوام المناسب.

تحضير النايتي بالشيكولاتة

في وعاء فارغ، يُخلط البيض والفانيليا والسكر جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا ويُعطي لونًا يميل إلى الأبيض، ثم يُضاف الزيت ويجري التقليب جيدًا مرة أخرى، ومن ثم إضافة الماء الدافيء، ويتم التقليب أيضًا، وأخيرًا إضافة الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو إلى الخليط، وتُخلط المكونات جيدًا حتى الحصول على القوام المطلوب.

وفي صاج مناسب وضعه داخل الفرن، يتم فرد الخليط، ولابد من مراعاة أن طبقة النايتي تكون غير سميكة في الصاج، وإدخاله إلى الفرن مدة 20 دقيقة، ومن ثم يتم تحضير خليط الشيكولاتة للتزين أو كريم شانتيه، بعد إخراج النايتي من الفرن نقسمها إلى جزأين ونضع الحشو فوق جزء منهما وإضافة الآخر من الأعلى.

بمقاسات متساوية، يتم تقطيع النايتي ووضعه في صوص الشيكولاته حتى يغطي بالكامل، وتزينه من الأعلى على حسب الرغبة، ومن ثم وضعه في الفريز حتى تجمد الشيكولاتة، ووضعه على أطباق للتقديم للأطفال.