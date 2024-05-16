ارتفاعات جديدة لأسعار البترول العالمية لليوم الثاني على التوالي

حققت أسعار البترول ارتفاعات ملحوظة في بداية تداولات اليوم في البورصات العالمية، حيث استمرت الارتفاعات لليوم الثاني على التوالي عقب ارتفاعها أمس.

ودعم انخفاض المخزونات الأمريكية من المواد البترولية والبترول، وتزايد الإقبال على المخاطرة بفعل مؤشرات على انحسار التضخم في الولايات المتحدة، رفع أسعار البترول العالمية.

ارتفاعات في أسعار البترول العالمية

ووفق وكالة «بلومبرج»، فإنّ أسعار البترول العالمية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تخطى سعر برميل خام برنت العالمي 83 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% أمس الأربعاء، في حين اقترب خام غرب تكساس الأمريكي من 79 دولاراً.

وجاءت ارتفاعات أسعار البترول العالمية عقب انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.5 مليون برميل، الأسبوع الماضي، في أول انخفاض متتالٍ منذ مارس، ما أدى إلى تراجع المخزونات على مستوى البلاد إلى أدنى مستوياتها في شهر.

وكالة الطاقة تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

ويستمر ارتفاعات أسعار البترول العالمية منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى الآن مع قيام دول «أوبك+» بتقليل الإمدادات، على الرغم من أن الأسعار قللت من مكاسبها منذ أوائل أبريل مع تلاشي التوترات في الشرق الأوسط، وظهور علامات على ضعف بعض المنتجات.

وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير عن توقعاتها للطلب على البترول الخام، أنه من المتوقع نمو الطلب السنوي بمقدار 140 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقرير صدر منتصف الأسبوع، على الرغم من أنها لا تزال ترى أن الطلب العالمي عند مستوى قياسي سنوي يبلغ 103.2 مليون برميل يومياً بعد مراجعة تقديرات الاستهلاك العام الماضي.