رئيس «العبور الجديدة» يتابع سير العمل بمركز خدمة تقنين الأراضي

يتابع الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير العمل بمركز خدمة تقنين الأراضي، وذلك حرصًا منه على سرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع المناطق المضافة للمدينة.

متابعة ملفات كيان الأمل والقادسية

وتفقد أعمال فرز وإنهاء طلبات تقنين أوضاع كيان الأمل والقادسية، مؤكدًا على أهمية الإسراع في إنجاز هذه الملفات، موجها بتكثيف الجهود لاستكمال الدراسات القانونية والعقارية لتقنين ملفات كيان الأمل، تمهيدًا للإعلان عن أسماء العملاء لاستكمال الإجراءات.

الدقة أولوية قصوى

وشدد على ضرورة تحري الدقة ومراجعة جميع البيانات حرصًا على حقوق المواطنين وملكيتهم الخاصة. مع مراجعة عدد من الملفات العشوائية للتأكد من صحتها ودقتها.

خدمات متميزة للمواطنين

وتفقد رئيس الجهاز مركز خدمة المواطنين للاطلاع على سير العمل وشبابيك الخدمة الأساسية (غاز، كهرباء، مياه، شحن عدادات، استعلامات عقارية).

وأكد أهمية تقديم خدمات متميزة للمواطنين والعملاء بالمدينة، مثمنا جهود العاملين بمركز خدمة المواطنين، مؤكدًا حرصه على سرعة إنهاء ملفات التقنين والعمل حتى في أيام العطلات الرسمية.