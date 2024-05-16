«التضامن»: 15 ألف أسرة تستفيد من مبادرة «طفرة» للتدريب المهني

كشف شادي سالم، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، عن تفاصيل مبادرة طفرة للتدريب المهني، مشيرا إلى أنها من حزم البرامج التنموية التي تهدف إلى دعم أهالي مشروعات السكن البديل، الذين جرى نقلهم إلى مشروعات سكن جديدة.

تدريب مهني وتأهيل كوادر

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»: «في البداية، كنا نستهدف تدريب مهني وتأهيل كوادر للأسر المتواجدة هناك خاصة من الشباب»، مشيرا إلى أنه وجد أكثر من 15 ألف أسرة في تلك المناطق، وجرى استهداف أكثر من 30%، أي ما يوازي فوق 3000 شاب وشابة.

تأهيل الشباب على عدد من المهن والخدمات

وأشار إلى أنه يجرى تأهيل الشباب على عدد من المهن والخدمات التي يمكن الاستفادة بها في مناطقهم، وبالتالي يعود بالنفع على سوق العمل بشكل واضح، كونها من الخدمات الأكثر إلحاحا والمطلوبة في سوق العمل، وعلى سبيل المثال: التدريب على مساعد خدمات صحية، ومصنع غذائي، وتفصيل وخياطة، ومعاون منزل، فضلا عن بعض الأمور الخاصة بالصيانة لكاميرات المراقبة والتبريد والتكيف والدش والريسيفر والموبيل.

وأشار إلى أنه جرى إنشاء حضانات داخل تلك المناطق، لذلك خصصنا تدريبات حول كيفية التعامل مع الأطفال والتأهيل كمشرفة حضانة.