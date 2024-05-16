محافظ المنوفية يتابع انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2024، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم 16 مايو وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي «الجبر والإحصاء - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وتابع محافظ المنوفية لجان الامتحانات بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بحي غرب، والتي تضم 21 لجنة، بالإضافة إلى لجنة خاصة يؤدي بها 418 طالبا امتحاناتهم، وكذلك متابعة انتظام سير الامتحانات بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية المشتركة في شنوان بمركز شبين الكوم، بـ10 لجان و202 طالب وطالبة.

انتظام سير الامتحانات

واطمئن محافظ المنوفية على انتظام سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من الطلاب عن سهولة الامتحان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انتظام الامتحانات في 401 لجنة لتأدية 81 ألفا و70 طالبا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بالغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير الامتحانات أولاً بأول، ورصد أية تجاوزات والتعامل الفوري مع أية معوقات لتذليلها.

المتابعة المستمرة للامتحانات

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة والمرور الميداني على كل اللجان للتأكد من انتظام العملية الامتحانية، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة، وتقديم أوجه الدعم للطلاب لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق، مشيرا إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة الحالة العامة للامتحانات وتذليل العقبات حفاظا على استقرار العملية التعليمية.