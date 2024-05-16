«الزراعة»: صرف 139 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنّ مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد 139 مليونًا و348 ألف جنيه لـ95 مستفيدًا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 900 رأس.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

506 آلاف رأس ماشية

وأضاف الصياد أنّ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و711 مليون جنيه لنحو 43 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 506 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

جاء هذا في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري وإحدى شركات القطاع الخاص (هيلثي ميلك) والذي يهدف إلى نشر السلالات عالية الإنتاجية من ماشية اللبن على صغار المربيين بتمويل ميسر مع توفير كل أوجه الدعم الفني واللوجيستي والمالي.

كلف مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كلا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

وأكد أنّه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري)؛ للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنّه يمكن الإستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلى مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).