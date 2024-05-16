الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ مشروع برنامج العمل للقمة تم تداوله قبل قليل، ومن المنتظر في تمام الساعة 12 وصول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية إلى مقر انعقاد القمة العربية.

وأضاف خلال تصريح لشاشة «إكسترا نيوز» على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين، أنّه بعد ذلك يتم التقاط الصور التذكارية للقمة وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، موضحا أنّ الجلسة ستكون علنية بحسب جدول الأعمال، وسيتم الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة السعودية بصفتها الرئيسة السابقة للدورة العادية رقم 32، ثم مراسم تسليم الرئاسة من السعودية إلى البحرين، ثم كلمة البحرين بصفتها الرئيس الحالي للدورة الـ33 للقمة.

وتابع: «يلي ذلك كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية ثم كلمات ضيوف القمة، وبعد ذلك تأتي كلمات القادة العرب، وجرى تحديد الكلمات حسب أسبقية الطلب، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف ستكون هناك جلسة عمل مغلقة».