الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى البحرين لحضور القمة العربية

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش إلى مملكة البحرين، قبل قليل، لحضور قمة البحرين المقامة اليوم الخميس السادس عشر من مايو.

سبب حضور جوتيرش القمة العربية

وبحسب صحيفة «الرأي» الأردنية، تقام القمة بعد ظهر اليوم في قصر الصخير، ويسعى الأمين العام لمخاطبة القادة العرب في هذا الوقت وللعمل على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وصول ممثل أمير الكويت

في سياق موازٍ، وصل ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وهو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله والوفد الرسمي المرافق صباح اليوم إلى مملكة البحرين، لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الـ33 على مستوى القمة العربية، ويرافقه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الخارجية.

استمرار الحرب على غزة

وتأتي القمة العربية في وقت حساس ودقيق للغاية، بحسب تصريحات متحدث الرئاسة في مصر، عبر فضائية «القاهرة» الإخبارية، وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.