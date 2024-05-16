«حياة كريمة» توزع هدايا على طلاب جامعة طنطا أثناء أداء الامتحانات (صور)

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية، بالتعاون مع جامعة طنطا، يوما تعريفيا بالمؤسسة بين طلاب كليات الجامعة، وتم توزيع بعض الهدايا على الطلاب والطالبات أثناء أداء الامتحانات، ما يشجعهم ويساعدهم على أداء الامتحانات وتقديم الدعم النفسي لهم.

إعداد كوادر من شباب الجامعات

وقالت الدكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية، إن تلك الزيارة تأتي في إطار سعي مؤسسة حياة كريمة لتنمية وإعداد كوادر من شباب الجامعات المصرية المختلفة، والمؤسسة حرصت على توفير عدد من المبادرات والتدريبات المتنوعة بهدف نشر ثقافة التطوع وتدريب الشباب على المهارات المختلفة، وأهمها مهارات سوق العمل.

وأوضحت أن مؤسسة حياة كريمة بالغربية حريصة على التواجد بشكل دائم مع طلاب جامعة طنطا بداية من العام الدراسي والندوات التعريفية حول حياة كريمة، وما تحققه من إنجازات وتطوير الريف المصري وأعمال التطوع، مضيفة «النهاردة حياة كريمة بتكمل مسيرتها مع الطلاب ودعمهم في امتحانات نهاية العام الدراسي، والمعسكرات الصيفية التي توفرها المؤسسة خلال الفترة الصيفية».

تعريف الطلاب المشروعات القومية

وقال الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، هناك تعاون مثمر بين جامعة طنطا ومؤسسة حياة كريمة من أجل رفع وعي الطلاب وتأهيلهم وتقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجا، وتعريف الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

وأوضح أن الجامعة كانت حريصة على مشاركة مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم النفسي للطلاب قبل ماراثون الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي، وهناك محاور بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة من أجل تأهيل الطلاب إلى سوق العمل وأيضا التوعية الثقافية من أجل عدم السماح بوجود الشائعات.

وعبّر الطلاب عن فرحتهم وسعادتهم بتواجد حياة كريمة وتعريفهم بالأنشطة التي تقوم بها، مؤكدين حرصهم على الانضمام إلى المؤسسة عقب انتهاء الامتحانات والمشاركة في التطوع وبناء الوطن.