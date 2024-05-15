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«حياة كريمة» تطلق قافلة تنموية شاملة إلى قرية شماس بمركز أبو النمرس

كتب:

منار مجدي
02:28 م | الأربعاء 15 مايو 2024
مراسلة إكسترا نيوز

مراسلة إكسترا نيوز

قالت مراسلة قناة إكسترا نيوز، نجاة الجبالي، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت اليوم، قافلة طبية تنموية شاملة، بالمشاركة مع جامعة القاهرة، إلى قرية شماس بمركز أبوالنمرس.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن مؤسسة حياة كريمة في جميع القرى البعيدة عن تمركزات الخدمة، موضحة أن هذه القافلة الطبية التنموية مميزة للغاية، إذ أنها شاملة تحتوي على 12 تخصصا طبيا من بينها «العظام، وطب الأسنان، والرمد والأطفال»، والكثير من التخصصات الآخرى التي تخدم المواطن.

وأشارت إلى أنه بجانب هذه التخصصات الطبية الذي تحتوي عليها القافلة، يوجد أكثر من شق آخر، تتمثل في شق توعوي ضد المخدرات، بالإضافة إلى شق توعوي أيضا بكل ما يتطلبه المجتمع الزراعي، موضحة أن هذه القافلة لا تخدم فقط سكان قرية شماس، ولكن تخدم أيضا قرية قادوس.

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