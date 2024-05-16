«السياحة»: 150 أتوبيسا لنقل حجاج المستوى البري إلى الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، قرب إنهاء الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام، وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إنّ الضوابط الموضوعة للحج البري هذا العام والمعتمدة من وزير السياحة والآثار، أكدت ضرورة الالتزام التام بتوفير تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج المصريين، مع الحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضافت خلال بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار اليوم، أنّ الوزارة انتهت من عملية الفحص الفني للأتوبيسات السياحية الخاصة بشركات السياحة، وجرى منح الموافقة لـ150 أتوبيسا سياحيا تمهيدا لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، بينها 120 أتوبيسا تتراوح موديلاتها من 2020 حتى 2024 وهي نسبة 80% من إجمالي عدد الأتوبيسات التي تم الموافقة عليها.

وأشارت إلى أنّ الشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم تضمنت عدة اشتراطات في إطار حرص الوزارة على راحة وسلامة الحجاج، منها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة لا تقل عن موديل عام 2016.

اشتراطات سائقي المركبات السياحية الناقلة للحجاج

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، أنّ حصول السائقين على الدورات التدريبية اللازمة، وكذلك اجتياز الكشف الطبي يعد من الاشتراطات اللازمة والأساسية للسماح لهم بقيادة الأتوبيسات إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلام.

لجان مشتركة من السياحة والغرفة في المنافذ البرية

وأضافت سامي، أنّه من المقرر أن يتم في ضوء توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وقبل سفر حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، الدفع بلجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات السياحة للمنافذ البرية لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، وكذلك متابعة تسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

وأشارت إلى أنّه وفقا للشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم، جرى تحديد منفذ حالة عمار بالسعودية كنقطة استقبال ومغادرة الحجاج برا، موضحة أنّ الأتوبيسات الناقلة للحجاج سترافقهم خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشددة على ضرورة التزام شركات السياحة بالشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.