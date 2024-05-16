للموظفين.. 11 يوما إجازة رسمية في 2024 منها 4 أيام متصلة خلال شهر يوليو

مفاجأة كبيرة يحملها شهر يوليو 2024 لموظفي الدولة، حكومة وقطاع عام أعمال عام، وأيضا القطاع الخاص، وهي ما كشفت عنه الأجندة الرسمية للعطلات والإجازات الرسمية لعام 2024 الجاري، والتابعة للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ووفقًا لما نصت عليه مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومنها قانونا الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والعمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة رسمية طويلة في شهر يوليو 2024.. منها 4 أيام متصلة

وأكّدت إحصاءات العطلات والإجازات الرسمية، للأجندة الرسمية بموقع رئاسة الجمهورية لشهر يوليو 2024، أنَّ عدد أيام إجازات شهر يوليو والعطلات الرسمية الأسبوعية التي سيحصل عليها موظفو الدولة خلا هذا الشهر تصل إلى 11 يومًا إجازة وعطلة رسمية أسبوعية مدفوعة الأجر، منها 4 أيام متصلة في بداية الشهر.

الإجازات الرسمية في يوليو2024 وفقا لأجندة رئاسة الجمهورية

«الوطن» ترصد أيام الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية الأسبوعية مدفوعة الأجر، من واقع الأجندة الرسمية بموقع رئاسة الجمهورية للعام الجاري2024 على النحو التالي:

1- الخميس 4 يوليو 2024 (بديلا عن يوم الأحد 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو) وفقًا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات التي تصادف أول أو منتصف الأسبوع الى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

2- الجمعة 5 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

3- السبت 6 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

4- الأحد 7 يوليو 2024 (بمناسبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1446 هـ)

5- الجمعة 12 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

6- السبت 13 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

7-الجمعة 19 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

8-السبت 20 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

9- الخميس 25 يوليو 2024 (بديلا عن يوم الثلاثاء 23 يوليو ذكرى ثورة 1952) وفقا للقرار الوزاري بترحيل الإجازات الرسمية الى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

10- الجمعة 26 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

11- السبت 27 يوليو 2024 (عطلة أسبوعية).

إجازات شهر يوليو 2024.. مدفوعة الأجر

جدير بالذكر أنَّ قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، تنص مواده الخاصة بالإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، على أنَّه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل لديه في يوم الإجازة والعطلة الرسمية إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في هذا اليوم، مقابل أن يعوضه ماديًا بمنحه مثلي الأجر عن ذلك اليوم، محسوبًا على أجره الشهري الأساسي.