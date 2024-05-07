إجازة 9 أيام متصلة.. أطول عطلة رسمية للموظفين الشهر المقبل | عاجل

أفادت مصادر حكومية بأنه وفقا لأجندة العطلات الرسمية لعام 2024، والمعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن جميع العاملين في الدولة سيحصلون خلال شهر يونيو المقبل، على أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، والتي تصل إلى 9 أيام متصلة.

أجندة العطلات الرسمية لعام 2024

ووفقا لأيام الإجازات المعلنة في أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، فإن أيام وتواريخ أطول إجازة متصلة يحصل عليها الموظفين ستكون خلال شهر يونيو المقبل، والذي يتخلله موعد إجازة عيد الأضحى 2024، وتأتي أيام الإجازة من عطلات إسبوعية وعطلات رسمية، كالتالي:

9 أيام إجازة متصلة في يونيو 2024

1- الجمعة 14 يونيو (عطلة إسبوعية).

2- السبت 15 يونيو (موقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية).

3- الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

4- الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

5- الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

6- الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

7- اليوم السابع الخميس 20 يونيو (اتجاه أن يمنحه مجلس الوزارء إجازة بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية).

8- الجمعة 21 يونيو (عطلة إسبوعية).

9- السبت 22 يونيو (عطلة إسبوعية).

ورجحت المصادر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قراري إجازة وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى، على هامش قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 مدفوعة الأجر

أشارت المصادر، إلى أنه وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية الرسمية تكون مدفوعة الأجر، كذلك نصت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر.

وأجاز قانون العمل في مادته 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وزير العمل، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.