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يوسف زيدان ضيف برنامج «كل يوم» مع خالد أبو بكر للحوار عن حقيقة مؤسسة تكوين

كتب:

شريف سليمان
02:04 م | الخميس 16 مايو 2024
الدكتور يوسف زيدان

الدكتور يوسف زيدان

يستضيف الإعلامي خالد أبو بكر خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، الدكتور يوسف زيدان، وذلك في حلقة خاصة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9 مساء.

ويتناول لقاء الليلة، أسئلة الشارع المصري عن دعوة تكوين وأصحابها وأهدافها، وسر هذا التوقيت.

ويتطرق يوسف زيدان، للرد على الانتقادات الموجهة لزملائه، وكيف سيواجهونها، وخططهم خلال الفترة المقبلة، وما يمكن أن يقدموه للمجتمع.

يُذاع برنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في تمام 9 مساءًا، من كل أسبوع.

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