«تنظيم الاتصالات»: تخصيص جزء كبير من موازنة 2024/ 2025 لـ«حياة كريمة»

أكد محمد شمروخ، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، لا سيما وأنه جزء من مقتضيات الأمن القومي.

تخصيص جزء كبير من الموازنة لصالح برنامج حياة كريمة

وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، إن جهاز تنظيم الاتصالات يأتي في المركز الخامس، من حيث الأجهزة الداعمة للخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى المرحلة الأولى لحياة كريمة جرى تغطيتها الكامل، ويجرى تغطية 90% من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجديد.

وتابع: «موازنة العام المالي الجديد تهدف إلى إنهاء التغطية الكاملة للطرق، وجرى تخصيص جانب كبير من الموازنة للمرحلة الثانية والثالثة لحياة كريمة، إذ سينتهي من 99% منها وهي أكبر تغطية يقوم بها الجهاز».

وشدد على دور جهاز تنظيم الاتصالات من خلال التعاون مع الأجهزة المعنية لزيادة عدد الأبراج في العام الجديد، قائلا: «نعمل على تغطية المشروعات القومية، فالجهاز موجود بها سواء في سيناء أو العورة أو العوجة أو شرق العوينات».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/ 2025.