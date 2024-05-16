«خطة النواب»: نتواصل مع المسؤولين لحسم تعيين 30 ألف معلم بالعام الحالي

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تُعين الدولة 46 ألف معلم في السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من شهر يوليو، مؤكدا أن الدولة ملزمة بتوفير الأجور لكافة المعلميين حال اجتازهم الاختبارات المقررة.

تعيين 46 ألف معلم بهذا الموعد

وأضاف عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مسابقة تعيين 30 ألف معلم استلم منها 14 ألفا و600 معلم عمله الوظيفي، والآخرون لا يزالون على قيد الانتظار بسبب عدم توافر المعايير والمقاييس المطلوبة بهم، فضلًا عن تظلّم الكثيرين منهم، قائلا: «العدد المرفوض في اختبارات المعلميين كبير جدا، لأننا مش هنجيب معلمين مستوردين من الخارج، وكان من الأفضل من الجهات المسؤولة الانتهاء بشكل كامل من تعين 30 ألف معلم قبل بدأ العام المالي الجديد، لأنّ الدولة ملزمة بتعيين 30 ألف معلم كل عام، تنفيذا للقرار الرئاسي بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات».

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ اللجان المتخصصة داخل المجلس تتابع التعينات المُعلنة في كل المجالات، مؤكدًا أنّ خطة النواب تتواصل مع جميع مسؤولي الدولة لحسم تعينات المعلمين في العام المالي الجديد، والتي من المقرر ألا تقل عن 46 ألف وظيفة للمعلمين.

كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المعلمين بضرورة تطوير أنفسهم والارتقاء بمستواهم التعليمي والثقافي، فضلا عن الاستفادة من الفرص المتاحة للتعلم والتدريب المستمر لضمان تلبية المعايير العالية المطلوبة، مشيرًا إلى أن الاختبارات المقررة تهدف لضمان أعلى مستويات الكفاءة والنزاهة.

وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه المعلم في العملية التعليمية، وأن تطوير مهاراته ومعرفته يعد ضروريا لتحسين جودة التعليم في مصر.