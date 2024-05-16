«تعليم الجيزة»: لا مشكلات في امتحانات الإعدادية.. ونسبة الحضور 98%

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة، بحضور أمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية ومديري المراحل، العملية الامتحانية لصفوف النقل بتعليم الجيزة، من خلال غرفة العمليات بالمديرية.

%98 نسبة حضور الطلاب

حيث أدى اليوم طلاب الصف السادس امتحان مادتي الرياضيات و ICT وذلك في اليوم الختامي لهم وبنسبة حضور 98% واليوم الختامي لطلاب الصف الثاني الإعدادي مادة الدراسات الاجتماعية بنسبة حضور 98%، وطلاب الصف الثاني الثانوي مادتي الفيزياء للشعبة العلمي والتاريخ للشعبة الأدبي، بنسبة حضور 98%.

متابعة المنصة الإلكترونية

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها وكذلك متابعة المنصة الالكترونية ولم تتلق الغرفة أي مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية في أي من المراحل.

وأشاد وكيل وزارة التعليم بالجيزة بحسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم ونبّه على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الخروج خاصة في اليوم الأخير.