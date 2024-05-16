رئيس المفوضية الأفريقية يشيد بالجهود العربية في مساعدة غزة

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه إنّ القمة العربية الثالثة والثلاثين تنعقد في ظروف دولية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة للعالم العربي وقارة أفريقيا على حد سواء، مشددًا على أن الاتحاد ندد منذ اللحظة الأولى بالدمار غير المسبوق في قطاع غزة.

وأضاف فقيه في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نواجه جميعا حربا شعواءً على الشعب الفلسطيني الصامد، وتزداد المخاطر الهدامة بالأنفس البشرية والبنية التحتية كافة بتوسيع رقعتها إلى رفح الفلسطينية دون أن تتوقف في المناطق الأخرى بقطاع غزة».

وتابع: «الاتحاد الأفريقي منذ اللحظات الأولى ندد بشدة بهذا الدمار غير المسبوق في الإنسانية، ونطالب بتضافر الجهود بفاعلية من أجل وقف الحرب وإعمال الحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين المتعايشتين في سلام واحترام».

وواصل: «كل تأخير في تفعيل القرار الحصيف الوحيد بتأييد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هو دعم لمواصلة الكارثة والمزيد من سفك الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء وتدمير كل مقومات الحياة لشعب بأكمله بصرف النظر عن كونه عبث صارخ لكل القيم والمبادئ النبيلة التي بنيت عليها الحضارة الإنسانية».

وأكمل: «نواصل العالم بوقف الحرب وتضخيم الدعم الإنساني، ونشيد بمصر وقطر فيما يتعلق بالمساعدات والعمل على وقف الحرب وحل الأزمة في غزة»، مشددًا على أن الاتحاد الافريقي متمسك بمبادئ وقيم الشراكة الأفريقية العربية والروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية القائمة بين العالمين واشتراك المصير الواحد بينهما، معربا عن تقدير الاتحاد للجهود المختلفة المبذولة.

وواصل: «نحن وأنتم مطالبون بتلاحم حقيقي لتلافي الخلل والنهوض بمشاركتنا حول أولوياتنا في الاستثمار والبنية التحتية والاندماج الاقتصادي والتكامل التجاري ومقاومة التدهور البيئي والتقنيات الحديثة لتعزيز التعاون دوليا حول قضايانا واهتماماتنا المشتركة».

وأردف: «الاضطرابات الشديدة في عالم اليوم لا تترك لنا عذرا في التراخي، فالشراكة بين الدول العربية ودول قارة أفريقيا لا ترقى للعلاقات بينهما»، مشيرًا إلى أن الأوضاع في السودان والحرب المدمرة التي تدور رحاها في كل مناطقه يجب أن تتوقف فورا وأن يجلس أهل السودان في حوار مباشر بينهم بعيدا عن كل تدخل، وداعيا إلى دعم الأشقاء في ليبيا بإخلاص من أجل المصلحة الوطنية وتوحيد مؤسساتهم والمضي ببلدهم إلى بر الأمان.

وأكمل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «إننا في الاتحاد الأفريقي على أتم الاستعداد للعمل المشترك معكم بتحقيق الغايات المنشودة تلك وأتمنى التوفيق والنجاح لكم».