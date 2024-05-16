131 مليون جنيه.. «شباب النواب» تناقش موازنة هيئة استاد القاهرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، مشروعي قانوني الخطة والموازنة للهيئة العامة لاستاد القاهرة للعام المالي 2024-2025، إذ بلغت جملة تقديرات التكاليف والمصروفات للعام المالي 2024-2025 نحو 131 مليونًا و487 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليونًا و912 ألف جنيه عن اعتمادات العام المالي الماضي.

تقديرات الإيرادات المتوقعة

وبلغت جملة تقديرات الإيرادات المتوقعة للهيئة للعام المالي 2024-2025 نحو 88 مليون جنيه بزيادة متوقعة بنحو 18 مليون جنيه عن اعتمادات إيرادات الهيئة للعام المالي 2023-2024 البالغة نحو 70 مليون جنيه.

قانون موازنة الهيئة للعام المالي

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أنّ موازنة هيئة استاد القاهرة تضمنت أمرا إيجابيا عند الاطلاع على مشروع قانون موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025 هو انخفاض متوقع لـ"عجز نشاط الهيئة بنحو 88 ألف جنيه، إذ إنّ من المتوقع أن تصل تقديرات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2024-2025 إلى 43 مليونًا و487 ألف جنيه، في حين بلغت اعتمادات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2023-2024 نحو43 مليونًا و575 ألف جنيه.